Реджи Миллер: объединение Дюранта и Ирвинга — не самое большое беспокойство «Бруклина»

Легенда клуба «Индиана Пэйсерс» Реджи Миллер полагает, что объединение Кевина Дюранта и Кайри Ирвинга не является самым большим беспокойством для «Бруклин Нетс». По его мнению, гораздо важнее то, как этот дуэт будет взаимодействовать с остальными игроками команды.



«Вы постоянно слышите разговоры о том, что баскетбольный мяч всего один и игроки должны разделить его между собой. Для меня это не является проблемой. Ведь Дюрант и Ирвинг всегда хотели играть друг с другом и добиться общего успеха. Вопрос состоит в том, смогут ли они вовлечь в эту историю Кариса ЛеВерта и Спенсера Динвидди? Меня не так сильно беспокоят Кайри и Кевин и их союз, как то, смогут ли они привлечь к нему Джо Харриса», — приводит слова Миллера Clutch Points.