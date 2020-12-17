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«Милуоки» был готов обменять Янниса Адетокунбо, если бы он не подписал новый контракт

«Милуоки» был готов обменять Янниса Адетокунбо, если бы он не подписал новый контракт
Баскетбол / НБА 0

Как сообщает Pickandroll со ссылкой на инсайдерскую информацию The Athletic, руководство «Милуоки Бакс» было готово обменять Янниса Адетокунбо в другой клуб, если бы баскетболист до следующей недели не принял предложения о сверхмаксимальном контракте.

Менеджмент «Бакс» таким образом хотел избежать риска потерять Янниса без нужной компенсации летом 2021 года.

Соглашение Адетокунбо с «Бакс» рассчитано на пять лет, за которые баскетболист заработает $ 228,3 млн. Этот контракт является крупнейшим в истории НБА. Напомним, греческий баскетболист является двукратным самым ценным игроком (MVP) НБА. В лиге выступает с 2013 года, всю карьеру здесь он провёл в составе «Бакс».

В сезоне-2019/2020 «Милуоки» вылетел во втором раунде плей-офф, проиграв серию «Майами Хит» (1-4).

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