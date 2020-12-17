Шакил О'Нил: следующих Шака и Коби никогда не будет

Легендарный центровой, бывшая звезда НБА Шакил О'Нил заявил, что нельзя сравнивать их дуэт с Коби Брайантом и пару нынешних лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» — Леброна Джеймса и Энтони Дэвиса.
«Следующих Шака и Коби никогда не будет. Нам не нужен кто-то, старающийся догнать нас. Коби и я не пытались достать Мэджика Джонсона и Карима Абдул-Джаббара… Наше наследие никогда не повторится и не будет сымитировано. Мэджик и Карим не могут быть нами. Мы никогда не сможем быть Мэджиком и Каримом или Леброном и Дэвисом», — приводит слова О'Нила Clutch Points.
Шакил О'Нил в НБА выступал за «Орландо Мэджик», «Лос-Анджелес Лейкерс», «Майами Хит», «Финикс Санз», «Кливленд Кавальерс» и «Бостон Селтикс». В составе «Лейкерс» и «Хит» он в сумме завоевал четыре чемпионских титула. О'Нил, выбранный на драфте 1992 года под первым номером, признавался MVP НБА, 15 раз участвовал в Матчах звёзд лиги. Шакил включён в Зал славы баскетбола за выдающиеся достижения в этом виде спорта.
Коби Брайант — пятикратный чемпион НБА в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Его дважды признавали самым ценным игроком финальной серии. Брайант погиб 26 января 2020 года. Его вертолёт врезался в склон горы недалеко от Лос-Анджелеса. Помимо баскетболиста и его 13-летней дочери на борту также находились ещё семь пассажиров. Все они скончались.
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