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«Панатинаикос» указал на 11 судейских ошибок в матче с «Реалом»

«Панатинаикос» указал на 11 судейских ошибок в матче с «Реалом»
Баскетбол / Евролига 0
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«Панатинаикос» отправил в Евролигу официальное письмо с протестом по поводу судейства в матче 14-го тура регулярного чемпионата с «Реалом». Греческий клуб указал сразу на 11 решений арбитров, которые считает ошибочными. Об этом пишет SDNA.

Письмо подписали генеральные менеджеры «Панатинаикоса» и «живые легенды» европейского баскетбола Фрагискос Алвертис и Димитрис Диамантидис. Отмечается, что это придаст протесту греков ещё больший вес.

Ранее «Панатинаикос» выпустил официальное заявление, в котором раскритиковал трёх судей матча с «Реалом» за предвзятость.

Напомним, «Реал» в двух овертаймах сумел в Афинах дожать «Панатинаикос» (97:93). В составе мадридцев лучшим стал Уолтер Тавареш, собравший дабл-дабл из 20 очков и 14 подборов, 19 очков и 6 передач в актив записал Альберто Абальде. У «Панатинаикоса» 27 очков набрал Неманья Недович.

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