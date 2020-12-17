Марвин Бэгли, которого задрафтовали раньше Дончича, отреагировал на массовую критику
Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли не захотел отвечать на вопросы о сравнении с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. Оба были выбраны на драфте-2018. Марвин тогда ушёл под вторым номером, в то время как словенец — под третьим.
Между тем карьера Луки в НБА пока складывается гораздо лучше.
«Вы всё видите и слышите, но мне плевать. Я здесь не для того, чтобы говорить о ком-то ещё, кроме как о „Сакраменто“. Я здесь, чтобы помогать команде. Хочу помочь достичь организации того, чего она ещё не добивалась», — приводит слова Марвина Gazzetta.gr.
В минувшем сезоне Бэгли из-за травм принял участие лишь в 13 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 14,2 очка и собирая 7,5 подбора.
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