Марвин Бэгли, которого задрафтовали раньше Дончича, отреагировал на массовую критику

Тяжёлый форвард «Сакраменто Кингз» Марвин Бэгли не захотел отвечать на вопросы о сравнении с лидером «Даллас Маверикс» Лукой Дончичем. Оба были выбраны на драфте-2018. Марвин тогда ушёл под вторым номером, в то время как словенец — под третьим.

Между тем карьера Луки в НБА пока складывается гораздо лучше.

«Вы всё видите и слышите, но мне плевать. Я здесь не для того, чтобы говорить о ком-то ещё, кроме как о „Сакраменто“. Я здесь, чтобы помогать команде. Хочу помочь достичь организации того, чего она ещё не добивалась», — приводит слова Марвина Gazzetta.gr.

В минувшем сезоне Бэгли из-за травм принял участие лишь в 13 встречах регулярного чемпионата, набирая в них 14,2 очка и собирая 7,5 подбора.