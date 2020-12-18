«Голден Стэйт» обыграл «Сакраменто», «Хьюстон» разгромил «Сан-Антонио»

В ночь с 17 на 18 декабря мск в США состоялись сразу несколько предсезонных игр. В одной из центральных встреч «Голден Стэйт Уорриоз» сумел сломить сопротивление «Сакраменто Кингз» – 113:109.



Самый значительный вклад в победу «Голден Стэйт» внёс 32-летний американский разыгрывающий защитник Стефен Карри, набравший 29 очков и совершивший 6 подборов и 3 передачи. Лучшую результативность в составе «Сакраменто» продемонстрировал форвард Харрисон Барнс – 19 очков, 5 подборов и 1 передача.



В других предсезонных играх дня были зафиксированы следующие результаты: «Вашингтон Уизардс» уступил «Детройт Пистонс» (86:97), «Шарлотт Хорнетс» обыграл «Орландо Мэджик (123:115), «Мемфис Гриззлиз» уверенно разобрался с «Атлантой Хоукс» (128:106), «Хьюстон Рокетс» победил «Сан-Антонио Спёрс» (128:106), а «Даллас Маверикс» в упорном противостоянии уступил «Миннесоте Тимбервулвз» (127:129 ОТ).