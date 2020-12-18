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«Кому нужен Джеймс Харден?» Кристиан Вуд мощно выступил в первом матче за «Хьюстон»

Центровой «Хьюстон Рокетс» Кристиан Вуд в предсезонном матче НБА с «Сан-Антонио Спёрс» (128:106) набрал 27 очков и 10 подборов.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте NBA.

После прохода Вуда через всю площадку и попадания «большого» левой рукой комментатор «Рокетс» заявил: «Кому нужен Джеймс Харден?». Напомним, франчайз-игрок «Рокетс» Харден запросил обмен в другой клуб.

Расписание ключевых событий сезон НБА-2020/2021. 22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован на 5-10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая — завершается регулярный сезон. 17-21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. 8-22 июля — финал НБА.