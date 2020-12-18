Топ-100 игроков НБА от Sports Illustrated: Дончич ниже Карри, Хардена, Йокича и Дэвиса

Sports Illustrated представил рейтинг топ-100 игроков НБА перед стартом сезона-2020/2021.
Топ-15 позиций:
1) Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
2) Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
3) Кавай Леонард («Лос-Анджелес Клипперс»)
4) Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»)
5) Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз»)
6) Кевин Дюрант («Бруклин Нетс»)
7) Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс»)
8) Никола Йокич («Денвер Наггетс»)
9) Лука Дончич («Даллас Маверикс»)
10) Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс»
11) Джимми Батлер («Майами Хит»)
12) Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс»)
13) Пол Джордж («Лос-Анджелес Клипперс»)
14) Крис Пол («Финикс Санз»)
15) Брэдли Бил («Вашингтон Уизардс»)
Напомним, что в недавнем рейтинге ESPN защитник «Далласа» Лука Дончич занял четвёртое место.
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