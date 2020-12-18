Хавьер Паскуаль: у ЦСКА есть абсолютно всё. Это полноценная команда

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча регулярного чемпионата Евролиги с московским ЦСКА.

«Несмотря на расположение в таблице ЦСКА, «Барселона» и «Реал» — лучшие команды в турнире. У ЦСКА есть абсолютно всё — великолепные творцы, снайперы, высокие игроки на всех позициях, сила в «краске». Это полноценная команда. Даже если ты пытаешься хорошо играть в защите, они найдут способ набрать очки. Конечно, мы должны подойти к игре с готовностью играть и в защите, и в нападении.

Мы должны играть с умом, играть в нападении, потому что это команда с хорошим тренером, они знают слабые места в своей защите и слабые места своих соперников и знают, как управлять такими ситуациями. Мы должны восстановиться физически, потому что у ЦСКА было два дня для подготовки к матчу, а у нас один. По сути, игра с ЦСКА пройдёт через 48 часов после игры с «Баварией». Мы должны следовать плану на игру, потому что в случае, если мы отойдём от плана, ЦСКА наберёт очки в нападении, а мы нет», — приводит слова Паскуаля официальный сайт «Зенита».