Бисмак Бийомбо взял шефство над Ламело Боллом в «Шарлотт»

Главный тренер «Шарлотт Хорнетс» Джеймс Боррего рассказал, что наибольшую помощь и поддержку новичку Ламело Боллу в команде оказывает конголезский центровой Бисмак Бийомбо.



«Мне нравится, что я вижу связь между ними. Это очень важно для Ламело, его прогресса. Он очень предан делу, требователен к себе. Ему нравится эта связь с товарищами по команде и тренерами. Очевидно, Бисмак — один из парней, которым нравится эта роль. Это прекрасные отношения», — приводит слова Боррего Basket USA.



Бийомбо также спросили о его взаимоотношениях с Боллом.



«Я могу ему помочь, потому что пришёл в НБА в его возрасте. Он много слушает, задаёт вопросы. Новички очень внимательные. Единственное, что вы можете сделать, это давать им советы в каждой игре. Они также помогают мне совершенствоваться. Это семья, и мы продолжаем расти», — отметил Бисмак.



Ламело в свою очередь поблагодарил Бийомбо за помощь, которую центровой оказывает ему.



«Это действительно удивительно, когда кто-то берёт вас под своё крыло, как старший брат», — сказал третий номер драфта-2020.