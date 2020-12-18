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Чарльз Баркли предостерёг «Филадельфию» от обмена Джеймса Хардена

Чарльз Баркли предостерёг «Филадельфию» от обмена Джеймса Хардена
Баскетбол / НБА 0
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Член Зала славы, 11-кратный участник Матчей звёзд НБА и двукратный олимпийский чемпион в составе сборной США Чарльз Баркли выразил мнение, что обмен Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс» может стать очень рискованным для «Филадельфии Сиксерс».

«Он — лучший игрок один на один, которого я когда-либо видел. Харден не так хорош, как Майкл Джордан и Коби Брайант. А вот что касается атакующей силы, Джеймс — лучший из баскетболистов, за которыми я наблюдал.

Но собираетесь ли вы полностью изменить своё нападение и играть с ним так, как это делал Майк Д'Антони? «Сиксерс» не станут лучше с Джеймсом Харденом», — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Напомним, в межсезонье в «Хьюстон Рокетс» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д'Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.

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