Барак Обама назвал лучшего шутера в истории НБА

Экс-президента США Барак Обама заявил, что считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим шутером всех времён в НБА.



«Это даже не вопрос. Абсолютно. Я не видел никого, кто мог бы бросать подобным образом, такими разными и невероятными способами, как Карри. Я хорошо знаю Стефа. Всё, что он делает, всегда точно и аккуратно», — приводит слова Обамы Essentially Sports.



Карри был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА 2009 года и с тех самых пор выступает за этот клуб. В его составе он трижды становился чемпионом НБА и два раза признавался самым ценным игроком сезона. Ранее Стефен заявил, что планирует остаться в калифорнийской команде надолго и полностью предан ей. По его словам, он уже обсудил с руководством новый контракт.