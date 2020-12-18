Барак Обама назвал лучшего шутера в истории НБА

Экс-президента США Барак Обама заявил, что считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим шутером всех времён в НБА.
«Это даже не вопрос. Абсолютно. Я не видел никого, кто мог бы бросать подобным образом, такими разными и невероятными способами, как Карри. Я хорошо знаю Стефа. Всё, что он делает, всегда точно и аккуратно», — приводит слова Обамы Essentially Sports.
Карри был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА 2009 года и с тех самых пор выступает за этот клуб. В его составе он трижды становился чемпионом НБА и два раза признавался самым ценным игроком сезона. Ранее Стефен заявил, что планирует остаться в калифорнийской команде надолго и полностью предан ей. По его словам, он уже обсудил с руководством новый контракт.
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