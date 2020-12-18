Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Барак Обама назвал лучшего шутера в истории НБА

Барак Обама назвал лучшего шутера в истории НБА
Баскетбол / НБА 0

Экс-президента США Барак Обама заявил, что считает разыгрывающего «Голден Стэйт Уорриорз» Стефена Карри лучшим шутером всех времён в НБА.

«Это даже не вопрос. Абсолютно. Я не видел никого, кто мог бы бросать подобным образом, такими разными и невероятными способами, как Карри. Я хорошо знаю Стефа. Всё, что он делает, всегда точно и аккуратно», — приводит слова Обамы Essentially Sports.

Карри был выбран «Голден Стэйт Уорриорз» на драфте НБА 2009 года и с тех самых пор выступает за этот клуб. В его составе он трижды становился чемпионом НБА и два раза признавался самым ценным игроком сезона. Ранее Стефен заявил, что планирует остаться в калифорнийской команде надолго и полностью предан ей. По его словам, он уже обсудил с руководством новый контракт.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020