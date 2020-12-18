Эксперт назвал «следующего Леброна Джеймса» в НБА

Бывший игрок НБА, а ныне телевизионный эксперт Джей Уильямс считает, что словенский защитник «Даллас Маверикс» Лука Дончич станет таким же великим, как и звезда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс.



«Дончич — следующий Леброн. Он стал первым по трипл-даблам в прошлом сезоне, у него их было 17. Лука был в пятёрке самых обсуждаемых игроков на приз MVP. Он делает игру для партнёров легче. Дончич видит вещи на площадке ещё до того, как они происходят. Он не такой взрывной, как Леброн, но его способности невероятны. Лука может забить любому сопернику. Это будет MVP этого года», — приводит слова Уильямса Pickandroll.



В прошлом сезоне Дончич показал средние показатели 28,8 очка, 9,4 подбора и 8,8 передачи и занял четвёртое место в гонке за MVP НБА.



Кроме того, 21-летний Дончич стал самым молодым игроком в истории НБА, включённым в первую сборную сезона. Вместе с ним в первую символическую пятёрку вошли Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»), Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Энтони Дэвис («Лос-Анджелес Лейкерс») и Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс»). Лука помог «Маверикс» выйти в плей-офф, где команда в первом раунде уступила «Лос-Анджелес Клипперс» (2-4).