Марк Кьюбан сделал однозначный выбор лучшего между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан, отвечая на вопрос о том, кого бы он выбрал на драфте между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом, признался, что отдал бы предпочтение первому.

«Кого бы я выбрал? Всё зависит от того, кого бы я мог выбрать ещё. Если бы это был расширенный драфт, то, думаю, Джеймс способен сделать лучше любого игрока, верно? Он был бы хорошей основой.

Но если бы у меня был уже боеспособный состав, который необходимо было бы собрать вместе, я бы хотел заполучить Майкла. Я не говорю, что Леброн плохой завершающий, но Майкл — лучший. Когда на кону игра, я бы предпочёл иметь в составе Майкла", — приводит слова Кьюбана Essentialy Sports.

Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом лиги, Леброн в 2020 году завоевал четвёртый в карьере титул.