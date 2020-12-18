Марк Кьюбан сделал однозначный выбор лучшего между Леброном Джеймсом и Майклом Джорданом

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан, отвечая на вопрос о том, кого бы он выбрал на драфте между Майклом Джорданом и Леброном Джеймсом, признался, что отдал бы предпочтение первому.
«Кого бы я выбрал? Всё зависит от того, кого бы я мог выбрать ещё. Если бы это был расширенный драфт, то, думаю, Джеймс способен сделать лучше любого игрока, верно? Он был бы хорошей основой.
Но если бы у меня был уже боеспособный состав, который необходимо было бы собрать вместе, я бы хотел заполучить Майкла. Я не говорю, что Леброн плохой завершающий, но Майкл — лучший. Когда на кону игра, я бы предпочёл иметь в составе Майкла", — приводит слова Кьюбана Essentialy Sports.
Напомним, Джордан является шестикратным чемпионом лиги, Леброн в 2020 году завоевал четвёртый в карьере титул.
- 18 декабря 2020
-
20:49
-
19:39
-
18:00
-
16:51
-
15:55
-
14:49
-
14:38
-
13:55
-
13:32
-
12:39
-
12:14
-
11:26
-
10:46
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:29
-
10:20
-
09:43
-
09:39
-
09:35
-
09:30
-
09:27
-
09:17
-
07:31
- 17 декабря 2020
-
23:14
-
23:06
-
21:59
-
20:49
-
19:31
-
18:08
-
16:53
-
15:52
-
14:35
-
14:13