«Даллас» занял категоричную позицию по обмену Джеймса Хардена

«Даллас Маверикс» полностью исключает возможность приобретения защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает инсайдер Марк Стайн на своей странице в «Твиттере».
Источник в «Далласе» заявил, что «нет никаких шансов» на то, что Харден хоть сколько-нибудь интересен клубу. Ранее стало известно о том, что «Хьюстон» начал вести переговоры по обмену Хардена со всеми заинтересованными клубами, включая те, который не являются интересными местами продолжения карьеры для Джеймса.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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