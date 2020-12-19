Чемпион НБА в составе «Лейкерс» жёстко избил женщину и нарвался на судебный иск

Разыгрывающий «Атланта Хоукс» Рэджон Рондо рискует потерять $ 1 млн из-за иска, который подала на него пострадавшая от побоев женщина, сообщает TMZ.



Американка Токтэм Джоршари утверждает, что подверглась избиению со стороны Рондо и его девушки на парковке 29 июля 2020 года. Женщина проживает в одном доме с возлюбленной баскетболиста. По её словам, в тот день чемпион НБА-2020 в составе «Лос-Анджелес Лейкерс» припарковал свой автомобиль Rolls Royce SUV стоимостью $ 300 тыс/ на месте для инвалидов, хотя у автомобиля не было соответствующего опознавательного знака.



Джоршари случайно заблокировала доступ к двери автомобиля Рондо, что разозлило игрока



«Сволочь, с чего ты решила, что можешь здесь парковаться?», – крикнул Рондо в адрес женщины



В момент конфликта с Рондо слете маска против коронавируса, что вызвало у Джоршари опасение за своё здоровье. Рондо сильно толкнул её в сторону машины. Женщина упала, после чего подверглась ударам в область головы и верхней части тела, её также стала избивать девушка баскетболиста. Джоршари утверждает, что Рэджон одобрил агрессию своей подруги.



Пострадавшая заявляет, что получила серьезные увечья, часть которых привели к её нетрудоспособности. В тексте иска на $ 1 млн отмечается, что Джоршари обладает подробной видеозаписью произошедшего.