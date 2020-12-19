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«Химки» проиграли АСВЕЛу в Евролиге

«Химки» проиграли АСВЕЛу в Евролиге
Баскетбол / Евролига 0

В Лионе завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Химки».

Команда из Московской области уверенно начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в 9 очков — 29:20. Но во второй десятиминутке хозяева сократили отставание до 8 очков — 43:51. А после большого перерыва АСВЕЛу удался рывок, за счёт которого к концу третьего отрезка лионцы уже перехватили лидерство — 72:70.

В заключительные десять минут матча на паркете шла напряжённая борьба, в которой немного удачливее оказалась команда из Франции. Победа АСВЕЛа — 90:84.

Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок «Бостон Селтикс» Гершон Ябуселе, набравший 20 очков. У «Химок» 26 очков на счету Девина Букера. Дабл-дабл из 14 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.

Евролига. Регулярный чемпионат. 14-й тур
18 декабря 2020, пятница. 22:45 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
90 : 84
Химки
Химки, Россия
АСВЕЛ: Ябуселе - 20, Коул - 19, Фалль - 16, Лайти - 14, Кауди - 5, Нуа - 5, Фримен - 5, Дьо - 3, Лякомб - 3, Бако, Ломаж, Хэйс
Химки: Букер - 26, Швед - 14, Йеребко - 10, Зайцев - 9, Тимма - 9, Микки - 7, Йович - 3, Карасёв - 3, Макколум - 3, Вяльцев, Дайр. Бертанс, Одиноков
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