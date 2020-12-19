«Химки» проиграли АСВЕЛу в Евролиге

В Лионе завершился матч очередного тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором АСВЕЛ принимал «Химки».
Команда из Московской области уверенно начала встречу и после первой четверти лидировала с преимуществом в 9 очков — 29:20. Но во второй десятиминутке хозяева сократили отставание до 8 очков — 43:51. А после большого перерыва АСВЕЛу удался рывок, за счёт которого к концу третьего отрезка лионцы уже перехватили лидерство — 72:70.
В заключительные десять минут матча на паркете шла напряжённая борьба, в которой немного удачливее оказалась команда из Франции. Победа АСВЕЛа — 90:84.
Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок «Бостон Селтикс» Гершон Ябуселе, набравший 20 очков. У «Химок» 26 очков на счету Девина Букера. Дабл-дабл из 14 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.
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