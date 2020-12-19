«Реал» и «Бавария» добыли победы, «Барселона» сенсационно оступилась

«Барселона» в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги дома проиграла «Маккаби» — 67:68 (12:17, 20:13, 22:23, 13:15). У хозяев Кори Хиггинс набрал 16 очков, Никола Миротич оформил дабл-дабл из 12 очков и 10 подборов. В составе «Маккаби» лучшую результативность показал Драган Бендер — 15 очков. «Барселона» (11-4) ранее делила первое место с ЦСКА (12-3), но теперь «армейцы» стали единоличными лидерами турнирной таблицы.
«Олимпиакос» в овертайме уступил «Реалу» — 82:86 OT (12:12, 18:19, 21:18, 18:20, 13:17). Самым результативным у «Олимпиакоса» стал Шакил Маккиссик — 18 очков. У победителей Николас Лапровиттола набрал 19 очков и 6 передач, Вальтер Тавареш оформил даб-дабл из 13 очков, 10 подборов и 5 блок-шотов, Трэй Томпкинс записал себе в актив 15 баллов.
«Бавария» оказалась сильнее «Басконии» — 77:66 (18:15, 20:15, 20:20, 19:16). У победителйе Уэйд Болдуин набрал 17 очков. В составе «Басконии» выделились Зоран Драгич (13 очков) и Ачилле Полонара (10 очков, 11 подборов). В ещё одном матче дня «Црвена Звезда» обыграла «Валенсию» — 76:73 (20:22, 25:14, 12:21, 19:16). В составе «Звезды» 20 очков и 6 передач набрал Джордан Лойд, у «Валенсии» по 15 баллов в активе Луи Лайбери и Клемена Препелича.
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