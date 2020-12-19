Римас Куртинайтис: всё было неплохо на протяжении 35 минут, но не 40

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис подвёл итог матча 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с АСВЕЛом (84:90).

«Поздравляю «АСВЕЛ Виллербан» с хорошей игрой. Мы хорошо начали, но затем ключевые игроки получили по пять фолов. Всё было неплохо на протяжении 35 минут, но не 40. «Виллербан» сегодня был сильнее», — приводит слова Куртинайтиса официальный сайт «Химок».

Самым результативным в составе победителей стал экс-игрок «Бостон Селтикс» Гершон Ябуселе, набравший 20 очков. У «Химок» 26 очков на счету Девина Букера (личный рекорд в Евролиге), а также сделал 3 подбора, 3 передачи и 1 перехват. Коэффициент его полезности составил 32 балла… Дабл-дабл из 14 очков и 10 передач оформил Алексей Швед.