«Бруклин» разгромил «Бостон», «Нью-Орлеан» легко победил «Милуоки»

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В рамках предсезонки НБА состоялись несколько матчей. В одном из них «Бруклин Нетс» переиграл «Бостон Селтикс» с разницей в 24 очка – 113:89.

Самыми результативными игроками в составе «Нетс» стали Кевин Дюрант (25 очков), Карис Леверт (18 очков) и Кайри Ирвинг (17 очков и 7 подборов). У «Селтикс» лучшими на площадке были Джейсон Тейтум (19 очков и 8 подборов), Джейлен Браун (16 очков) и Аарон Нейсмит (9 очков).

«Филадельфия Сиксерс» обыграл «Индиану Пэйсерс» – 113:107. Лидерами «Сиксерс» на площадке были Шейк Милтон (15 очков), Дуайт Ховард (14 очков) и Фуркан Коркмаз (14 очков).

«Майами Хит» победил «Торонто Рэпторс» — 117:105. В составе «Хит» лучшими были Кей Зи Окпала (24 очка), Макс Струс (22 очка) и Бэм Адебайо (13 очков и 9 подборов). У «Рэпторс» самыми результативными стали Кайл Лоури (25 очков), Паскаль Сиакам (14 очков и 9 подборов) и Крис Буше (11 очков).

В других матчах «Нью-Йорк Никс» победил «Кливленд Кавальерс» (119:83), «Нью-Орлеан Пеликанс» оказался сильнее «Милуоки Бакс» (127:113, в составе «Бакс» не играл Яннис Адетокунбо), «Оклахома-Сити Тандер» уступил «Чикаго Буллз» (103:105), а «Денвер Наггетс» обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс» (129:96).