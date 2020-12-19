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Энтони Дэвис выдал доминирующий перформанс в матче с «Финиксом», превзойдя Леброна Джеймса

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис выдал доминирующий перформанс в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз» (114:113).



За 30 минут на площадке Дэвис набрал 35 очков (6/7 трёхочковых), 6 подборов и 3 передачи. У Леброна Джеймса — 20 очков, 8 подборов и 8 потерь в матче.

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».

22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован с 5 по 10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая завершается регулярный сезон. С 17 по 21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. С 8 по 22 июля — финал НБА.