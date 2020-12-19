Энтони Дэвис выдал доминирующий перформанс в матче с «Финиксом», превзойдя Леброна Джеймса

Тяжелый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Энтони Дэвис выдал доминирующий перформанс в предсезонном матче НБА с «Финикс Санз» (114:113).
За 30 минут на площадке Дэвис набрал 35 очков (6/7 трёхочковых), 6 подборов и 3 передачи. У Леброна Джеймса — 20 очков, 8 подборов и 8 потерь в матче.
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте «Лос-Анджелес Лейкерс».
22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован с 5 по 10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая завершается регулярный сезон. С 17 по 21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. С 8 по 22 июля — финал НБА.
- 19 декабря 2020
-
09:48
-
09:44
-
09:36
-
09:34
-
08:42
-
07:56
-
02:52
-
01:12
-
01:08
-
00:42
-
00:20
- 18 декабря 2020
-
23:36
-
23:34
-
22:37
-
21:59
-
20:49
-
19:39
-
18:00
-
16:51
-
15:55
-
14:49
-
14:38
-
13:55
-
13:32
-
12:39
-
12:14
-
11:26
-
10:46
-
10:38
-
10:38
-
10:29
-
10:29
-
10:20
-
09:43
-
09:39