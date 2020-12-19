Ясикявичюс объяснил поражение «Барселоны», после которого ЦСКА вышел на первое место

Главный тренер «Барселоны» Шарунас Ясикявичюс объяснил проигрыш команды в матче Евролиги с «Маккаби» (67:68), после которого московский ЦСКА единолично возглавил турнирную таблицу.

«Поздравляю „Маккаби“. С самого начала игры полагал, что будет сложно, знали, что будет тяжело. Эта игра отличалась от матча с „Химками“. Думал, парни готовы. Мы испытывали трудности в нападении, особенно в первой половине. На понимание плана „Маккаби“ ушло время.

Во второй половине мы уже контролировали игру, но в таких больших матчах всё решают детали — один подбор, один фол. Промазали много бросков, которые решили бы игру в нашу пользу. Как бы то ни было, это не та игра, в которой мы проиграли из-за недостатка усилий. Парни отлично работали, некоторые из игроков после матча просто не могли ходить. Мы старались, но не смогли победить", — приводит слова специалиста официальный сайт «Барселоны».