Чарльз Баркли назвал пакет обмена Джеймса Хардена, который он бы принял без раздумий

Прославленный в прошлом баскетболист, член Зала славы Чарльз Баркли рассказал, какой обмен с участием Джеймса Хардена устроил бы его на месте руководства «Хьюстон Рокетс». Речь идёт о возможной сделке между командой из Техаса и «Бруклин Нетс».

«Будь я на месте „Хьюстон Рокетс“, хотел бы заполучить Джаретта Аллена. Ещё хотелось бы видеть в составе Спенсера Динуидди и Кариса Леверта. Это позволило бы „Рокетс“ двигаться дальше с очень сильной командой. Я бы принял такую сделку. Представьте, у вас есть Аллен, Динуидди и Леверт, плюс к этому в вашем распоряжении Джон Уолл. Команда будет такой же сильной, как и раньше, и никакой драмы», — приводит слова Баркли ESPN.

Напомним, в межсезонье «Рокетс» расстались с Расселлом Уэстбруком.