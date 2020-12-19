«Майами» поставил новое ограничение в обмене Джеймса Хардена

«Майами Хит» не готов включить Данкана Робинсона в потенциальный обмен защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает Essentially Sports.



Как сообщает источник, Робинсон интегрирован в структуру команды, имея прочные отношения с Джимми Батлером. В связи с этим команда не готова рисковать обменом Робинсона на Хардена и подписывать с Джеймсом многолетний контракт.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.