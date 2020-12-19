«Майами» поставил новое ограничение в обмене Джеймса Хардена

«Майами Хит» не готов включить Данкана Робинсона в потенциальный обмен защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает Essentially Sports.
Как сообщает источник, Робинсон интегрирован в структуру команды, имея прочные отношения с Джимми Батлером. В связи с этим команда не готова рисковать обменом Робинсона на Хардена и подписывать с Джеймсом многолетний контракт.
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
- 19 декабря 2020
-
18:18
-
17:45
-
16:55
-
15:48
-
14:59
-
14:30
-
13:55
-
13:50
-
12:51
-
11:43
-
09:48
-
09:44
-
09:36
-
09:34
-
08:42
-
07:56
-
02:52
-
01:12
-
01:08
-
00:42
-
00:20
- 18 декабря 2020
-
23:36
-
23:34
-
22:37
-
21:59
-
20:49
-
19:39
-
18:00
-
16:51
-
15:55
-
14:49
-
14:38
-
13:55
-
13:32
-
12:39