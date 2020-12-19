Барак Обама назвал молодого игрока с самым светлым будущим в НБА

Экс-президент США Барак Обама выбрал молодого игрока НБА с самым светлым будущим, проанализировав выступление форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо, защитника «Даллас Маверикс» Луки Дончича и тяжёлого форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона.
«В этом сезоне мне интересно посмотреть, научился ли Яннис бросать со средней дистанции. Все беспокоятся, что Яннис может разработать трёхочковый бросок. Яннису нужно научиться бросать с растояяния 3,5–5 метров от кольца. Вот что важно. Если он это сделает, думаю, его невозможно будет остановить. Если у него будет такой же бросок, как у Карла Мэлоуна или даже у Кавая Леонарда, когда в клатче он сможет спокойно бросать… Кто заблокирует этот бросок? Если он не разовьёт бросок, то, вероятно, самое светлое будущее ждёт Луку просто потому, что у него больше навыков. Хотя за игрой Зайона смотреть интереснее», — приводит слова Обамы Essentially Sports.
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