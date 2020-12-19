Пол Пирс: если Леброн лучший игрок НБА, почему его не признали лучшим разыгрывающим?

Экс-звезда НБА Пол Пирс высказался о лидере «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе.
«Сначала я называл Луку Дончича. Но если Леброн — лучший игрок и играет на позиции разыгрывающего, то почему его не признали лучшим разыгрывающим? Он лидер по количеству результативных передач. Лучший разыгрывающий в лиге», — приводит слова Пола Пирса Fadeaway World.
В опросе на официальном сайте НБА Леброн Джеймс стал лишь пятым в списке лучших разыгрывающих. Первое место по итогам сезона занял Стефен Карри из «Голден Стэйт».
Ранее Джеймс подписал новое соглашение с «Лейкерс». 35-летний Джеймс получит $ 85,7 млн по максимальному продлению. Контракт позволит команде рассчитывать на его услуги до 2023 года.
Ожидается, что в 2023 году на драфте НБА будет выбран Бронни Джеймс, старший сын баскетболиста. Леброн хочет сыграть с ним в одной команде.
Леброн привёл «Лейкерс» к титулу в прошлом сезоне, набирая 25,3 очка, отдавая 10,2 передачи и собирая 7,8 подбора в матче.
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