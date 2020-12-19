Марк Кьюбан рассказал о громком обмене, который сорвался из-за «Атланты»
Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как «Атланта Хоукс» разорвала трёхстороннюю сделку по возможному обмену Пола Пирса из «Бостон Селтикс» в 2013 году.
«Мы были близки к обмену Пирса, но „Атланта“ сорвала сделку. Это должен был быть трёхсторонний обмен с участием „Даллас Маверикс“, „Бостон Селтикс“ и „Атлантой Хоукс“», — приводит слова Марка Кьюбана PickandRoll.
За карьеру Пол Пирс завоевал один чемпионский титул в НБА. Тогда, в 2008 году, его партнёрами по «Бостон Селтикс» были разыгрывающий Рэджон Рондо, атакующий защитник Рэй Аллен, центровой Кевин Гарнетт и форвард Брайан Скалабрини. Пирс завершил выступления в НБА в 2017 году, последним клубом стал «Лос-Анджелес Клипперс», и сейчас он работает аналитиком на телевидении.
Рекомендуем вам
- 19 декабря 2020
-
21:12
-
21:02
-
19:46
-
18:45
-
18:18
-
17:45
-
16:55
-
15:48
-
14:59
-
14:30
-
13:55
-
13:50
-
12:51
-
11:43
-
09:48
-
09:44
-
09:36
-
09:34
-
08:42
-
07:56
-
02:52
-
01:12
-
01:08
-
00:42
-
00:20
- 18 декабря 2020
-
23:36
-
23:34
-
22:37
-
21:59
-
20:49
-
19:39
-
18:00
-
16:51
-
15:55
-
14:49
Партнерский контент
Рекомендуем вам