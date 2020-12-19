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Марк Кьюбан рассказал о громком обмене, который сорвался из-за «Атланты»

Марк Кьюбан рассказал о громком обмене, который сорвался из-за «Атланты»
Баскетбол / НБА 0

Владелец «Даллас Маверикс» Марк Кьюбан рассказал, как «Атланта Хоукс» разорвала трёхстороннюю сделку по возможному обмену Пола Пирса из «Бостон Селтикс» в 2013 году.

«Мы были близки к обмену Пирса, но „Атланта“ сорвала сделку. Это должен был быть трёхсторонний обмен с участием „Даллас Маверикс“, „Бостон Селтикс“ и „Атлантой Хоукс“», — приводит слова Марка Кьюбана PickandRoll.

За карьеру Пол Пирс завоевал один чемпионский титул в НБА. Тогда, в 2008 году, его партнёрами по «Бостон Селтикс» были разыгрывающий Рэджон Рондо, атакующий защитник Рэй Аллен, центровой Кевин Гарнетт и форвард Брайан Скалабрини. Пирс завершил выступления в НБА в 2017 году, последним клубом стал «Лос-Анджелес Клипперс», и сейчас он работает аналитиком на телевидении.

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