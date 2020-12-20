Док Риверс прояснил, будет ли «Филадельфия» обменивать Бена Симмонса

Главный тренер клуба НБА «Филадельфия Сиксерс» Док Риверс заявил, что не собирается обменивать Бена Симмонса на Джеймса Хардена.



«Я могу ещё раз сказать вам, что от нас ничего подобного не исходило. Я звонил Бену на днях и не собираюсь больше говорить об этом. Это прискорбно, что появляются такие слухи, но это часть спорта.



Многое зависит от игрока. Бен молод, поэтому нам правда было важно позвонить ему, чтобы успокоить. Я уверен, что будут и другие подобные моменты. Я всегда звоню игрокам, чтобы узнать, где они находятся. Теперь мы можем двигаться дальше, потому что мы отлично поговорили», — цитирует Риверса BasketUSA.



Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе.

