Расселл Уэстбрук дебютировал за «Вашингтон»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук дебютировал в команде в предсезонном матче НБА с «Детройт Пистонс» (99:96).



Уэстбрук провёл на площадке 17 минут, за которые набрал 8 очков (3/7 двухочковых, 0/3 трехочковых), 7 подборов и 3 передачи. Уэстбрук перешел в «Вашингтон» из «Хьюстон Рокетс» в межсезонье-2020 после обмена на Джона Уолла.

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