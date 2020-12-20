Расселл Уэстбрук дебютировал за «Вашингтон»

Разыгрывающий «Вашингтон Уизардс» Расселл Уэстбрук дебютировал в команде в предсезонном матче НБА с «Детройт Пистонс» (99:96).
Уэстбрук провёл на площадке 17 минут, за которые набрал 8 очков (3/7 двухочковых, 0/3 трехочковых), 7 подборов и 3 передачи. Уэстбрук перешел в «Вашингтон» из «Хьюстон Рокетс» в межсезонье-2020 после обмена на Джона Уолла.
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22 декабря — начало регулярного чемпионата сезона-2020/2021. Перерыв в регулярном чемпионате запланирован с 5 по 10 марта (Матч звёзд проводиться не будет). 16 мая завершается регулярный сезон. С 17 по 21 мая — турнир плей-ин по определению участников плей-офф. 22 мая — старт первого раунда плей-офф. 7 июня — старт полуфиналов конференций. 22 июня — начало финалов конференций. С 8 по 22 июля — финал НБА.
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