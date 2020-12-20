«Голден Стэйт» потерял звезду на начало сезона и сорвал трансфер Джереми Лина

Защитник Джереми Лин не перейдёт в «Голден Стэйт Уорриорз», сообщает Hoops Rumors.
В прошлом сезоне Лин выступал в Китайской баскетбольной ассоциации за «Пекин». Лин не получил разрешительное письмо для перехода в НБА из Китая к установленному дедлайну. «Уорриорз» отказались от идеи подписания Лина, поскольку ему потребуется выплачивать пропорциональную часть минимальной зарплаты пока он находится на рынке отказов, что увеличивает размер платежной ведомости «Голден Стэйт», в том числе счет налога на роскошь. «Голден Стэйт» планирует отдать предполагаемую роль Лина новичку Элайдже Пембертону, который будет выступать за фарм-клуб G-Лиги.
Кроме того, главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заявил, что тяжёлый форвард Дрэймонд Грин не сыграет в матче-открытии сезона с «Бруклин Нетс». У Грина растяжения мышц правой стопы. Форвард рискует пропустить стартовую часть сезона. Дрэймонд пропустил большую часть предсезонки из-за заражения коронавирусом. Керр отметил, что ещё один перенесший вирус игрок центровой Джеймс Уайзмен должен сыграть с «Нетс.» Вероятно, второй номер драфта-2020 выйдет в стартовом составе.
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