Святослав Михайлюк может получить контракт на $ 54 млн

«Детройт Пистонс» заинтересован в продлении контракта атакующего защитника Святослава Михайлюка, сообщает HoopsHype. По информации источника, это обоюдное желание. Выступающий в НБА третий сезон Михайлюк может получить продление контракта с максимальной зарплатой $ 53,76 млн в течение четырех лет.



Ранее «Детройт» активировал опцию на сезон-2020/2021 в контракте Михайлюка.



Михайлюк — 42-й номер драфта 2018 года. Минувший сезон начинал в составе «Лос-Анджелес Лейкерс», но позже был выменян в «Детройт Пистонс». В регулярном чемпионате принял участие в 56 матчах, набирая 9,0 очка, собирая 1,9 подбора и 1,9 передачи. Святослав — один из лучших снайперов команды, реализовывает 40,4% броска из-за дуги.