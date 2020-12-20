«Сиксерс», «Рокетс», «Бакс», «Пеликанс», «Кингз», «Миннесота» совершили отчисления игроков

«Филадельфия Сиксерс» отчислила из состава форварда Джастина Андерсона и разыгрывающего Фрэнка Мэйсона, сообщает USA Today. Андерсон находился в команде на частично гарантированном соглашении, Мэйсон подписывал с командой негарантированный контракт.



Журналист ESPN Тим Макмэн сообщил, что «Хьюстон» отчислит опытного форварда Джеральда Грина. Грин пропустил прошедший сезон из-за перелома кости в левой стопе.



«Милуоки» отчислил из состава Ника Стаускаса и Тревеона Грэма, сообщила пресс-служба клуба. Оба игрока присоединились к «Бакс» 2 декабря и провели за команду один матч.



«Нью-Орлеан Пеликанс» избавился от четырёх игроков — защитников Роули Олкинса и Тони Карра, а также от форварда Джеррода Ютоффа и центрового Ике Анигбогу. Об этом сообщил инсайдер Марк Джей Спирс.



Кроме того, по информации Шэмса Чарании, «Сакраменто Кингз» отчислит тяжелого форварда Фрэнка Камински.



Не обошлось без отчислений и в «Миннесоте». По информации Чарании, команда отчислит из состава легкого форварда Рондэя Холлиса-Джефферсона.