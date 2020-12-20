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Владимир Гомельский сравнил выступление Кори Хиггинса в «Барселоне» и ЦСКА

Владимир Гомельский сравнил выступление Кори Хиггинса в «Барселоне» и ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0
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Известный комментатор Владимир Гомельский сравнил выступление атакующего защитника Кори Хиггинса в «Барселоне» и ЦСКА. Гомельский отметил, что игра в каталонском клубе приносит Хиггинсу не меньше удовольствия, чем в ЦСКА.

«Хиггинс переходил в „Барселону“ к одному тренеру, а сейчас играет у другого. Амбиции и что-то подобное будут очень удовлетворены, если „Барселона“ выиграет титул. Состав исполнителей в „Барселоне“ — сильнейший в Евролиге. Хиггинс и в ЦСКА был второй, а то и третьей опцией в атаке. Сегодня в „Барселоне“ он на такой же позиции, впереди один Миротич. А игра в защите в компании с Хангой и Абринесом, думаю, приносит не меньше удовольствия, чем в ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём официальном сайте.

Хиггинс перешёл в «Барселону» из ЦСКА в июле 2019 года.

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