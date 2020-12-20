Владимир Гомельский сравнил выступление Кори Хиггинса в «Барселоне» и ЦСКА

Известный комментатор Владимир Гомельский сравнил выступление атакующего защитника Кори Хиггинса в «Барселоне» и ЦСКА. Гомельский отметил, что игра в каталонском клубе приносит Хиггинсу не меньше удовольствия, чем в ЦСКА.



«Хиггинс переходил в „Барселону“ к одному тренеру, а сейчас играет у другого. Амбиции и что-то подобное будут очень удовлетворены, если „Барселона“ выиграет титул. Состав исполнителей в „Барселоне“ — сильнейший в Евролиге. Хиггинс и в ЦСКА был второй, а то и третьей опцией в атаке. Сегодня в „Барселоне“ он на такой же позиции, впереди один Миротич. А игра в защите в компании с Хангой и Абринесом, думаю, приносит не меньше удовольствия, чем в ЦСКА», — написал Владимир Гомельский на своём официальном сайте.



Хиггинс перешёл в «Барселону» из ЦСКА в июле 2019 года.