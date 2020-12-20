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«Это настолько завораживающее зрелище!» Домогаров восхитился походом на матч ЦСКА

«Это настолько завораживающее зрелище!» Домогаров восхитился походом на матч ЦСКА
Баскетбол / Евролига 0

Народный артист России известный актёр Александр Домогаров поделился впечатлениями от первого в жизни похода на баскетбольный матч. Актёр присутствовал на матче ЦСКА в Евролиге в ноябре.

«Да, в первый раз в жизни сходил на баскетбол. Меня пригласили, чтобы я дал какое-то интервью. Играли ЦСКА с какой-то испанской командой.

Первый раз увидел паркет. Если бы увидел это всё лет двадцать назад, то каждый день ходил бы, правда. Это настолько завораживающее зрелище! Настолько все интересно, настолько будоражит. Скрип кроссовок по паркету, эти высокие и здоровые дяди, которые кидают с пяти метров и попадают в кольцо. Я никогда не играл в баскетбол», — сказал Домогаров в эфире шоу «Вечерний Ургант».

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