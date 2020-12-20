Руди Гобер получил крупнейший контракт в истории НБА для центрового
Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер подписал с клубом пятилетнее соглашение на $ 205 млн, сообщает ESPN. Это самый крупный контракт для центрового в истории НБА.
28-летний Гобер имел право заключить супермаксимальное продление на $ 228 млн аналогично форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо. Французский баскетболист не просил настолько большую сумму, поскольку хочет оставить «Джаз» пространство в платёжной ведомости для усиления состава в будущем.
Контракт Гобера является третьим по величине в истории НБА после соглашений Адетокунбо и Расселла Уэстбрука с «Оклахома-Сити Тандер» на $ 206,8 млн в 2017 году.
В минувшем сезоне 28-летний баскетболист набирал в среднем 15,1 очка и собирал 13,5 подбора за игру.
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