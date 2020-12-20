Две звезды НБА выставлены на обмен
Руководство «Сан-Антонио Спёрс» сделало доступным для обмена звёздных баскетболистов команды — защитника Демара Дерозана и тяжёлого форварда Ламаркуса Олдриджа, сообщает Sports Illustrated.
В Техасе надеются выменять баскетболистов к марту 2021 года. Дерозан в следующем сезоне должен заработать $ 27,7 млн, а Олдридж — $ 24 млн.
Дерозан в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 68 матчах, набирая в них 22,1 очка, собирая 5,% подбора и совершая 5,6 перелачи. Олдридж принял участие в 53 матчах, собирая коллекцию из 18,9 очка, 7,4 подбора, 2,4 передачи и 1,6 блок-шота.
Напомним, минувший сезон стал для техасцев самым неудачным более чем за 20 лет. Команда впервые с 1997 года не пробилась в плей-офф.
Рекомендуем вам
- 20 декабря 2020
-
19:35
-
18:47
-
18:19
-
18:03
-
16:33
-
14:39
-
14:11
-
13:56
-
13:43
-
12:56
-
11:44
-
10:51
-
09:47
-
09:22
-
09:18
-
09:13
-
08:34
-
07:19
-
00:52
-
00:00
- 19 декабря 2020
-
22:57
-
21:12
-
21:02
-
19:46
-
18:45
-
18:18
-
17:45
-
16:55
-
15:48
-
14:59
-
14:30
-
13:55
-
13:50
-
12:51
-
11:43
Партнерский контент
Рекомендуем вам