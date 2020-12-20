Две звезды НБА выставлены на обмен

Руководство «Сан-Антонио Спёрс» сделало доступным для обмена звёздных баскетболистов команды — защитника Демара Дерозана и тяжёлого форварда Ламаркуса Олдриджа, сообщает Sports Illustrated.

В Техасе надеются выменять баскетболистов к марту 2021 года. Дерозан в следующем сезоне должен заработать $ 27,7 млн, а Олдридж — $ 24 млн.

Дерозан в минувшем регулярном чемпионате принял участие в 68 матчах, набирая в них 22,1 очка, собирая 5,% подбора и совершая 5,6 перелачи. Олдридж принял участие в 53 матчах, собирая коллекцию из 18,9 очка, 7,4 подбора, 2,4 передачи и 1,6 блок-шота.

Напомним, минувший сезон стал для техасцев самым неудачным более чем за 20 лет. Команда впервые с 1997 года не пробилась в плей-офф.