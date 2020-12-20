Майкл Джордан выиграл два титула с худшими по результативности одноклубниками в истории

Легендарный Майкл Джордан, шестикратный чемпион лиги, завоевал два из шести своих титулов, играя с худшими по результативности одноклубниками в истории, сообщает Fadeaway Sport.
В сезоне-1996/1997 партнёры Джордана по команде в общей сложности набирали в среднем 55,5 очка, а в сезоне-1997/1998 и того меньше — 54,5 очка.
Напомним, Майкл Джордан, по мнению большинства экспертов, является лучшим игроком в истории баскетбола. В последнее время в баскетбольной среде усилились дискуссии о том, может ли с ним конкурировать лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, который в 2020 году завоевал четвёртый чемпионский титул в карьере.
Сторонники Джордана в свете этих дискуссий напоминают, что Майкл, в отличие от Леброна, никогда не проигрывал в финальной серии НБА.
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