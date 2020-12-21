«Лейкерс» выдали новый крупный контракт Кайлу Кузме
«Лос-Анджелес Лейкерс» договорились с форвардом Кайлом Кузмой о продлении контракта на 3 года с зарплатой $ 40 млн, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Войнаровски на своей странице в «Твиттере». На сезон-2023/2024 действует опция игрока.
Впервые в НБА не максимальное продление контракта новичка включает в себя опцию игрока. Опция позволит Кузме стать неограниченно свободным агентом в 28 лет.
В минувшем сезоне НБА Кузма получал минимальное за годы карьеры в НБА игровое время, а его статистические показатели были худшими. Вместе с тем Кайл впервые стал чемпионом лиги. В регулярном чемпионате сезона-2019/2020 Кузма принял участие в 61 матче, набирая 12,8 очка и собирая 4,5 подбора. В 21 встрече плей-офф — 10,0 очка и 3,1 подбора.
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