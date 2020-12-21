Фаворитами в борьбе за Джеймса Хардена стали два неназванных ранее клуба

«Торонто Рэпторс» и «Бостон Селтикс» считаются новыми фаворитами в борьбе за защитника «Хьюстон Рокетс» Джеймса Хардена, сообщает обозреватель ESPN Джон Гранато на своей странице в «Твиттере».
«Рэпторс» в случае договорённости с «Рокетс», вероятно, придётся расстаться с форвардом Паскалем Сиакамом. Джейлен Браун — ключевой актив, вокруг которого выстроит свой пакет «Бостон».
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен. Уэстбрука обменяли в «Вашингтон Уизардс» на Джона Уолла, но это не изменило желания Хардена оказаться в другом клубе. Джеймс не против обмена в «Филадельфию Севенти Сиксерс» или любой другой контендер НБА.
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