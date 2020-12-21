«Реал» опасается ухода самого эффективного игрока команды

«Реала» опасается, что центровой Уолтер Тавареш захочет продолжить карьеру в клубе НБА, сообщает Defensa Central.
Тавареш проводит качественный сезон, набирая в среднем 11,6 очка, 7,5 подбора и 2,0 блок-шота при рейтинге эффективности 19,3 балла в Евролиге. Тавареш является лидером Евролиги по подборам и блок-шотам, а также лучший по эффективности в «Реале», а также входит в топ-5 турнира по этому показателю и уступает только тяжёлому форварду «Барселоны» Николе Миротичу (23,7 балла), защитнику ЦСКА Майку Джеймсу (21,7 балла), форварду «Баварии» Владимиру Лучичу (19,8 балла) и защитнику «Химок» Алексею Шведу (19,3 балла).
221-сантиметровый Тавареш — самый высокий игрок Евролиги. Он уже выступал в НБА за «Атланта Хоукс» и «Кливленд Кавальерс» до переход в «Реал». В контракте Тавареша прописана сумма выкупа на случай ухода в НБА, но мадридский клуб всё равно опасается дальнейшего ослабления передней линии после недавней травмы ахилла у тяжёлого форварда Энтони Рэндольфа. Напомним, в межсезонье-2020 из «Реала» в клуб НБА «Денвер Наггетс» перешёл разыгрывающий Факундо Кампаццо.
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