Стивен Эй Смит назвал величайшего игрока в истории, не считая Майкла Джордана

Журналист ESPN Стивен Эй Смит выразил мнение, что звезду «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса можно считать величайшим игроком в истории, если не брать в расчёт легенду «Чикаго Буллз» Майкла Джордана.



«Ничто не заставит меня изменить мнение. На мой взгляд, Майкл Джордан – величайший игрок всех времён. Я учитываю его титулы лучшего бомбардира сезона, титулы чемпиона НБА и «инстинкт убийцы», которым он обладал. При этом не хотел бы проявить неуважение к Леброну Джеймсу. Я считаю его величайшим игроком на сегодняшний день, а также величайшим игроком в истории, не считая Майкла Джордана», – сказал Смит в эфире ESPN.



Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.