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Митчелл отреагировал на рекордное продление Гобера, с которым конфликтовал ранее

Митчелл отреагировал на рекордное продление Гобера, с которым конфликтовал ранее
Баскетбол / НБА 0
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Атакующий защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл порадовался за одноклубника Руди Гобера, с которым руководство подписало новый контракт.

В минувшем сезоне между Митчеллом и Гобером возникла напряжённость из-за ситуации с коронавирусом. В марте оба игрока заразились COVID-19. Митчелл остался зол на Гобера за то, что тот легкомысленно отнёсся к эпидемии.

«Я очень рад за него и сказал ему об этом. Между нами всё в порядке. Конфликт исчерпан. Мы отпустили это. Трудно поверить, что сейчас всё тот же год, когда это всё произошло», — приводит слова Митчелла журналист Эрик Уолден в «Твиттере».

Гобер подписал 5-летнее соглашения с командой из Солт-Лейк-Сити, которое стало самым крупным в истории НБА для центровых. Француз за пять лет заработает $ 201 млн.

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