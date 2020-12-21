Чемпион НБА в составе «Голден Стэйт»: теперь это лига Ламело Болла
Экс-игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» и чемпион НБА 2018 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Ник Янг признался, что его впечатлила игра новичка «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болла в предсезонном матче с «Орландо Мэджик».
«Теперь это лига Ламело Болла», — написал Янг на своей странице в «Твиттере».
В матче с «Орландо Мэджик» (123:115) Ламело набрал 18 очков (4/9 трёхочковых) и 5 передач. Для Болла это выступление стало лучшим в предсезонке. Ранее в двух встречах с «Торонто Рэпторс» Болл набирал 0 и 12 очков соответственно.
Напомним, Ламело Болл был выбран «Шарлотт Хорнетс» на драфте-2020 под 3-м номером. По словам его отца, Лавара Болла, клуб остановился на кандидатуре его сына, так как владелец Майкл Джордан разглядел в нём великого игрока.
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