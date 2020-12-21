Дэрил Мори спровоцировал слухи об обмене суперзвезды НБА
Публикация президента по баскетбольным операциям «Филадельфии Сиксерс» Дэрила Мори в «Твиттере» породила новую волну слухов о переходе в команду защитника Джеймса Хардена из «Хьюстон Рокетс».
Мори поделился прошлогодней записью об одном из личных достижений Хардена, когда тот вышел на первое место в истории клуба по передачам, обойдя Кэлвина Мёрфи. Позже функционер удалил публикацию.
Фото доступно на странице Bleacher Report в «Твиттере».
Напомним, в межсезонье в «Хьюстоне» произошли перемены. Многолетнего генерального менеджера Дэрила Мори сменил неопытный Рафаэль Стоун, а на посту главного тренера дебютант Стивен Сайлас заменил Майка Д’Антони. Звёзды Джеймс Харден и Расселл Уэстбрук выставили запрос на обмен.
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