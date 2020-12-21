Экс-игрок «Зенита» вызвался заменить выбывшего до конца сезона форварда «Реала»

Бывший центровой санкт-петербургского «Зенита» Густаво Айон заявил, что готов заменить в «Реале» Энтони Рэндольфа, порвавшего ахилл и выбывшего до конца сезона, если ему поступит соответствующее предложение из стана мадридцев.
«Это было бы хорошим вариантом для меня. В «Реале» я всегда чувствовал себя очень комфортно. Обстоятельства вызывают беспокойство из-за того, что произошло, но вернуться туда, где я был очень счастлив, — это чрезвычайно приятно. Конечно, я хотел бы вернуться и получить ещё один шанс.
В прошлом у меня были тяжёлые травмы, и я хочу поддержать Энтони. Он очень силён и вернётся ещё лучшим баскетболистом с большим энтузиазмом», — приводит слова Айона Eurohoops.
Рэндольф травмировался в матче 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Олимпиакосом» (86:82 ОТ) 18 декабря.
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