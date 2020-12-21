Кендрик Перкинс: я фанат Майкла Джордана, но для моего поколения Леброн — величайший

Чемпион НБА, а ныне эксперт ESPN Кендрик Перкинс рассказал, почему отдаёт в споре за звание величайшего баскетболиста всех времён предпочтение Леброну Джеймсу, а не Майклу Джордану.
«Я фанат Майкла Джордана. Но если вы приедете в Техас и я отвезу вас прямо туда, где вырос, и мы поговорим со всеми моими дядями… Они могут до бесконечности спорить, что Карим [Абдул-Джаббар] — величайший игрок всех времён. Если мы придём к кому-то из вашего поколения, на первом месте окажется Майкл. Но когда дело доходит до моего – это Леброн», — приводит слова Перкинса Essentially Sports.
Напомним, Джордан в составе «Чикаго Буллз» выиграл 6 титулов при 6 попаданиях в финал. Леброн завоевал 4 чемпионских звания (дважды в «Майами Хит» и по разу в «Кливленд Кавальерс» и «Лос-Анджелес Лейкерс»), при этом 6 раз уступал в финале. Среди болельщиков не утихают споры о том, кто же из них является величайшим игроком.
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