Шакил О'Нил назвал единственный дуэт, который мог бы обыграть его и Коби Брайанта

Журналист издания Basketball Network Стивен Беслик поделился рассказом о том, как Кенни Смит обсуждал с Шакилом О'Нилом, какой дуэт мог бы обыграть пару Шака и Коби Брайанта в «Лос-Анджелес Лейкерс».
«Кто может победить О'Нила и Брайанта лицом к лицу? Для Кенни Смита ответ был прост — Мэджик Джонсон и Карим Абудл-Джаббар. Но Шак воспротивился этому. „Мэджик не может защититься против Коби, а Карим — против меня“. После этого Кенни придумал альтернативный вариант — Уилт Чемберлен и Джерри Уэст.
И, пусть Коби по-прежнему был бы вне конкуренции, Уилт, возможно, был единственным парнем в истории НБА, который мог бы сравниться с Шаком на физическом уровне. Этот вариант понравился даже О'Нилу, и он не смог гарантировать победу в таком случае.
Итак, по мнению Шака, единственное сражение, которое Шак и Коби могли бы проиграть за звание самой доминирующей пары НБА — это бой с Джерри Уэстом и Уилтом Чемберленом. Все остальные просто не справились бы с задачей», — приводит слова Стивена Беслика Parlons-Basket.
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