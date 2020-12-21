НБА наказала «Милуоки» за нарушение при сделке с Богданом Богдановичем

НБА приняла решение наказать «Милуоки Бакс» за нарушение правила тамперинга, сообщает инсайдер Шэмс Чарания.



В ноябре «Милуоки» и «Сакраменто Кингз» достигли договорённости об обмене Богдана Богдановича, однако, как выяснилось позднее, «Бакс» заранее согласовали новый контракт защитника, который должен получить статус ограниченно свободного агента на старте межсезонья. Правила лиги запрещают контакты с игроками других команд до открытия трансферного окна.



В итоге лига лишила «Милуоки» пика 2-го раунда драфта-2022. При этом сообщается, что лига приняла во внимание смягчающие обстоятельства ситуации и сотрудничество «Милуоки» при расследовании.



Богданович набирал 15,1 очка, 3,4 подбора и 3,4 передачи в матче в сезоне-2019/2020 при точности 44,4% — с игры, 37,2% — из-за дуги и 74,1% с — линии штрафных бросков.



В итоге Богданович принял оффер-шит «Атланты». «Хоукс» предложили защитнику четырёхлетний контракт на $ 72 млн. «Сакраменто» мог в течение 48 часов повторить это предложение, но отказался от такого решения.