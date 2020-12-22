Фрэнк Камински избежал перехода в «Фенербахче» и трудоустроился в НБА

Клуб НБА «Финикс Санз» подписал однолетний контракт с тяжелым фоврардом Фрэнком Камински, сообщает Hoops Rumors.
27-летний Камински набирал в среднем 9,7 очка и 4,5 подбора в прошлом сезоне за «Санз», Стрессовый перелом надколенника помешал ему полноценно помочь команде во время рестарта сезона в Орландо. В прошлом месяце «Финикс» отклонил опцию в контракте Камински на сезон-2020/2021 суммой $ 5 млн. «Санз» отчислили игрока, который после этого подписал с «Сакраменто Кингз» негарантированный контракт на тренировочный лагерь. «Сакраменто» не стал гарантировать соглашение и отказался от услуг форварда.
Интерес к Камински проявлял клуб Евролиги «Фенербахче», но в итоге баскетболист подписал минимальный контракт с «Финиксом», который потратил на него свободное место в заявке.
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