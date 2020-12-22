Димитрис Итудис рассказал, что нужно сделать ЦСКА для победы над АСВЕЛом

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч 15-го тура регулярного чемпионата Евролиги с французским АСВЕЛом.
«АСВЕЛ — очень талантливая, атлетичная, мотивированная команда. Если проанализировать их состав, вы увидите, что 12 игроков в среднем проводят на паркете больше 12 минут, а ещё двое – больше восьми с половиной. Это означает, что свой вклад вносят все, у них есть свои акценты в игре – на Фолле, Коуле, Лайти, но я могу перечислить весь состав. Они с энтузиазмом играют дома, уже добились побед над «Маккаби» и «Барселоной», бьются на выезде. Если мы хотим иметь шансы на победу, нужно не уступать соперникам в энергии, энтузиазме и жесткости», — приводит слова Итудиса официальный сайт «армейцев».
Своими ожиданиями также поделился защитник красно-синих Иван Ухов.
«Наш соперник здорово бежит, имеет в составе много исполнителей, которые создают атаку для себя в первую очередь. Если посмотреть статистику, у них не так много результативных передач, зато немало хороших бросков. Настраиваемся на то, чтобы хорошо сыграть один-на-один, не дать соперникам почувствовать свой ритм и постараться привезти победу из Франции», — отметил игрок ЦСКА.
Напомним, АСВЕЛ в 14-м туре Евролиги на домашней площадке обыграл подмосковные «Химки» (90:84).
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